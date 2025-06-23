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В Приморье будут отключать мобильный интернет в целях безопасности

Мобильный интернет отключают в Приморье в целях безопасности
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Приморского края подтвердило введение периодических отключений мобильного интернета на территории региона в рамках мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Как и в других субъектах РФ, в Приморье действуют временные ограничения мобильного доступа в сеть. Это стандартная практика в условиях специальной военной операции», — пояснили в правительстве.

При этом голосовая связь и SMS остаются полностью доступными для жителей.

В министерстве цифрового развития края уточнили, что проводной интернет, Wi-Fi-соединения и банковский эквайринг не затрагиваются ограничениями. Пользователи могут сохранять доступ к онлайн-сервисам через альтернативные каналы.

Как рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сообщения о предстоящем отключении интернета относятся к информации, регулируемой законом о государственной тайне. За ее распространение грозит тюремный срок до восьми лет, поэтому россиян никто не будет предупреждать о грядущих сбоях.

Ранее россиянам объяснили, как нужно подготовиться к отключению мобильного интернета.

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