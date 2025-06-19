«Это гостайна»: россиян не будут оповещать об отключении интернета

Сообщения о предстоящем отключении интернета относятся к информации, регулируемой законом о государственной тайне. За ее распространение грозит тюремный срок до восьми лет, поэтому россиян никто не будет предупреждать о грядущих сбоях, объяснил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Так эксперт прокомментировал призыв депутатов Госдумы к главе Минцифры Максуту Шадаеву внедрить в РФ смс-оповещение о грядущих сбоях в работе мобильного интернета. Однако это работа силовых ведомств, о которой никто никого предупреждать не будет, подчеркнул эксперт. Операторы не только не могут комментировать это — зачастую они узнают о проблемах от самих потребителей, объяснил Муртазин.

«Если кто-то будет информировать о таком, получит до восьми лет лишения свободы, — подчеркнул он. – Никаких SMS для населения не будет, это означает оповестить противника о том, что мы, например, на восемь часов отключаем мобильный интернет. Зачем? Чтобы они экономили дроны и не отправляли их? Странная идея».

По словам специалиста, на отключение интернета власти идут как на крайнюю меру в условиях высокой угрозы массовых атак дронов и прочих «активностей». Причем отключать мобильный интернет могут точечно и только на несколько часов. Это «лекарство» никому не нравится, но других вариантов при опасной обстановке нет, подчеркнул аналитик.

«Между отключением и безопасностью выбирают безопасность и жизни людей, несмотря на убытки», — заключил он.

Напомним, на днях сразу в 16 регионах России фиксировались сбои в работе мобильного интернета, в том числе в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Татарстан, Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае. Накануне в Минцифры Татарстана заявили, что стараются обеспечить гражданам минимально необходимую скорость мобильного интернета для работы онлайн-платежей и служб такси во время атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее воронежские власти рассказали о «продуктовом коллапсе» из-за мобильного интернета.