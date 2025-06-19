Россиянам объяснили, как нужно подготовиться к отключению мобильного интернета

Россиянам нужно заранее подготовиться к возможным перебоям с мобильным интернетом, чтобы избежать негативных последствий. В том числе, нужно проверить наличие необходимых номеров вне мессенджеров, а также иметь при себе наличные деньги, объяснил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Тем, кто постоянно для связи использует мессенджеры, следует убедиться, что все необходимые номера у них есть в телефонной книжке – в этом случае даже при отключении интернета человек сможет связаться с нужным абонентом. Это же правило касается средств оплаты – если человек постоянно использует электронные переводы, то нужно предусмотреть альтернативные методы – например, иметь при себе наличные деньги.

Кроме того, Раевский посоветовал скачать на телефон карты, которые можно открывать в режиме оффлайн.

«Если есть понимание, что могут часто или в какой-то момент неожиданно понадобиться какие-либо документы, размещенные в облачных хранилищах, то следует иметь в телефоне их снимки», — подчеркнул он.

В крайнем случае, всегда есть еще один вариант – найти возможность подключения к Wi-Fi дома, в офисе или в кафе, заключил специалист.

Напомним, на днях сразу в 16 регионах России фиксировались сбои в работе мобильного интернета, в том числе в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Татарстан, Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае. Накануне в Минцифры Татарстана заявили, что стараются обеспечить гражданам минимально необходимую скорость мобильного интернета для работы онлайн-платежей и служб такси во время атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аналитик объяснил, почему россиян не будут оповещать об отключении интернета.