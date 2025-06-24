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Мэр Анапы ушел со своего поста

Глава Анапы Василий Швец покинул пост в связи с переходом на новую должность
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Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Глава Анапы Василий Швец покидает свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По данным Telegram-канала Kub Mash, чиновника ждет повышение. Один из возможных вариантов — назначение на должность вице-губернатора Краснодарского края. Также рассматривается сценарий, при котором Швец может перейти на работу на федеральный уровень.

Официальной информации о новом назначении пока нет, как и сведений о том, кто займет пост главы Анапы после его ухода.

Швец руководил Анапой с лета 2020 года. Он занял пост после отставки Юрия Полякова, которого критиковали региональные власти.

В прошлом году глава города Сочи Алексей Копайгородский написал заявление об увольнении в связи с переходом на новое место работы. Позже его задержали в зоне СВО.

Ранее чиновница, уволенная из-за видео дочери о СВО, высказалась о своей отставке.

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