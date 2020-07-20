Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Мэр города Анапа в Краснодарском крае Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу», — отметили в пресс-службе края.

Поляков занимал этот пост с 2017 года.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Анапу с рабочим визитом. В ходе посещения города были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда направили комиссию для урегулирования ситуации.

Кондратьев заявил, что нарушения являются результатом недоработки местных властей, которые по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм.

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