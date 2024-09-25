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Бывшего мэра Сочи Копайгородского задержали в зоне СВО

Mash: бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне СВО

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Нина Зотина/РИА Новости

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), проводятся следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседник агентства из силовых структур Краснодарского края подтвердил, что информация о следственных действиях соответствует действительности.

По данным Telegram-канала Mash, Копайгородского задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации Mash, Копайгородского задержали сегодня ночью в Луганске, сейчас он в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски. В числе прочих на допросе в СК его супруга Анастасия Гредина.

По данным Mash, Копайгородского задержали в Луганске в ночь на 25 сентября. Также канал сообщает, что дома у него и у остальных фигурантов уголовного дела уже прошли обыски.

О том, что Копайгородский отправился добровольцем на СВО, стало известно 12 сентября. По словам источника агентства ТАСС, бывший чиновник проходит службу в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике.

Копайгородский заявил о намерении уйти в отставку 14 мая 2024 года, и в тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал это решение. В июне вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили исполняющим обязанности главы Сочи.

Копайгородский возглавил Сочи 11 сентября 2019 года, до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. Он является выпускником Краснодарского высшего военного училища (военный институт) имени генерала армии Штеменко.

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.

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