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В России заявили о росте турпотока в нацпарки

Вице-премьер Патрушев заявил о росте турпотока в нацпарки России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

С 2019 года туристический поток в российские нацпарки увеличился с 6 млн до 17 млн человек. Об этом в интервью kp.ru рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Сейчас внутренний туризм переживает стремительный подъем. В 2024 году Россия побила свой собственный рекорд по количеству внутренних турпоездок, их число превысило 90 млн», — сказал он.

Патрушев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 140 млн. По его словам, власти будут создавать условия для популяризации этого вида отдыха в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В частности, кабмин планирует снять неразумные ограничения, которые препятствуют развитию туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.

9 июня пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья сообщила, что парки региона посетили более 2,3 млн человек. В них для гостей организовали концертные площадки, места для занятий спортом, скейт-парки, амфитеатры и другие активности. В ведомстве отметили, что средняя посещаемость в парках Подмосковья в будни составила 300 тыс. человек.

Ранее стало известно, что появится вместо монорельса на севере Москвы.

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