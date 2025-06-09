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Средняя посещаемость парков Подмосковья в будни составила около 300 тысяч человек

Более 2,3 млн человек посетили парки Подмосковья за первую неделю лета
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Министерство благоустройства Московской области

Более 2,3 млн человек посетили парки Московской области в первую неделю лета, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В парках для гостей организовали концертные площадки, места для занятий спортом, скейт-парки, амфитеатры и другие активности.

В ведомстве отметили, что средняя посещаемость в парках Подмосковья в будни составила 300 тыс. человек.

За неделю 97 тыс. жителей побывали в «Пехорке» в Балашихе. Он стал самым популярным за последние семь дней. Еще 63 тыс. человек побывали в парке Толстого в Химках, 59 тыс. — в Центральном парке в Пушкино, 50 тыс. — в парке Мира в Мытищах

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