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Стало известно, что появится вместо монорельса на севере Москвы

Мэр Москвы Собянин: на месте монорельса появится парк
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Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В Москве на месте монорельса будет создан круглогодичный парк. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В проекте «Активный гражданин» определили будущее монорельса. Большинство голосов (71%) — за создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте», — сообщил в своем канале мэр.
 
Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы.

Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.

До этого стало известно, что власти Подмосковья решили начать в 2025 году строительство новой платной дороги — дублера Егорьевского шоссе в 36 км. Главным инвестором проекта станет Газпромбанк.

Отмечается, что в планах властей — строительство четырехполосной трассы с девятью развязками и 32 мостами. Она свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Предварительное название — «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» (МЕТК). Окончание проекта запланировано на 2027—2028 годы.

Власти ожидают, что дублер должен повысить безопасность на дорогах, поскольку сильно разгрузит двухполосное Егорьевское шоссе, а также транспортную доступность для 2 млн жителей региона.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дороги в России стали лучше.

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