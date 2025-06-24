Пострадавшим от БПЛА жителям Красногорска окажут помощь

Власти Подмосковья окажут всю необходимую помощь жителям дома в Красногорске после атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», — написал он.

Он уточнил, что при атаки БПЛА пострадал многоэтажный дом на ул. Народного Ополчения. Примерно в 5:20 утра эвакуированные люди стали возвращаться в свои квартиры.

До этого Воробьев сообщил, что беременная женщина, которая пострадала в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Красногорске, находится в перинатальном центре.

Беспилотник атаковал дом в Красногорске в ночь на 24 июня. В результате попадания БПЛА произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью около 20 квадратных метров. Следственный комитет России начал расследование после атаки дрона.

Ранее появились кадры с пожаром, начавшимся после попадания дрона в дом в Красногорске.