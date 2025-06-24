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Журналисты раскрыли, где и с кем жил белгородский вице-губернатор Зайнуллин до ареста

РИА: арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом
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Правительство Белгородской области

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, которого арестовали по подозрению в мошенничестве, жил в квартире с панорамным видом в центре Белгорода. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновник был прописан в квартире, находящейся на 15-м этаже. В нескольких минутах ходьбы от дома находится здание регионального правительства. Рядом строится «Белый квартал», где по мастер-плану появятся концертный зал, площадь для мероприятий, выставочные пространства, кафе и офисы.

По словам консьержа, Зайнуллин проживает в этом доме уже около трех лет. Она описала его как хорошего и порядочного человека. Также женщина уточнила, что у чиновника есть жена и трое детей — старшая дочь лет девяти и двойняшки, мальчик и девочка.

Соседи вице-губернатора по квартире назвали его семью доброжелательной, но отвечать на другие вопросы отказались.

Согласно информации источника, сам Зайнуллин в качестве места жительства какое-то время указывал адрес, где сейчас расположена гостиница. РИА Новости пишет, что номер люкс в ней стоит 9400 рублей, президентский — 12 400 рублей.

23 июня Рустэма Зайнуллина арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала Mash, полицейские задержали вице-губернатора в рамках расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе Белгородской области. По неподтвержденной информации, ущерб оценивается приблизительно в 500 млн рублей. Причиной таких высоких затрат называются завышение стоимости и хищения при производстве железобетонных конструкций.

Ранее в Белгородской области арестовали бывшего депутата горсовета Белгорода.

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