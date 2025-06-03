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Сильный храп связали с высоким риском развития рака легких

ASCO: сильный храп может повысить риск развития рака легких в 1,21 раза
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Freepik.com

Ученые из Университета Маршалла выявили связь между обструктивным апноэ сна и повышенным риском развития рака легких. Результаты исследования представлены на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго.

Обструктивное апноэ сна (СОАС) — распространенное расстройство, которым страдает почти миллиард человек по всему миру. Оно проявляется периодическим сужением дыхательных путей во сне, вызывая кратковременные остановки дыхания и сильный храп.

Исследователи проанализировали медицинские данные более 2,4 миллиона взрослых пациентов. После учета факторов, таких как возраст и сопутствующие заболевания, они пришли к выводу, что у людей с апноэ риск развития рака легких в 1,21 раза выше по сравнению с теми, у кого это расстройство отсутствует.

Хотя точные механизмы пока не установлены, авторы предполагают, что дело может быть в хронической нехватке кислорода во время сна. Также возможную роль играют факторы образа жизни, включая лишний вес.

Ученые напомнили, что рак легких остается самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. Несмотря на достижения в области лечения, сохраняется неравенство по половому признаку: у женщин в возрасте от 35 до 54 лет рак легких диагностируется чаще, чем у мужчин того же возраста. Курение при этом остается основным фактором риска.

Ранее ученые выяснили, что легкие начинают стареть раньше, чем считалось ранее.

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