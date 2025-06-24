Дело экс-главы «Белоблводоканала» приостановили из-за его участия в СВО

Уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Александра Николаева, обвиняемого в получении взяток на общую сумму более 27 миллионов рублей, было приостановлено в связи с его отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Стрелков.

По информации регионального следственного управления Следственного комитета (СУСК), в период с декабря 2022 года по август 2023 года бывший директор и его первый заместитель (который в настоящее время также находится в зоне СВО) через посредника получили более 27 миллионов рублей от руководителей трех подрядных организаций. Данные средства были получены в обмен на беспрепятственную приемку выполненных работ и ускорение их оплаты. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Обвиняемый до этого находился под домашним арестом.

«Дела нет такого... На фронт ушел», — сказал адвокат агентству.

В суде отказались предоставить подробную информацию по материалам дела, уточнив лишь, что было вынесено постановление о приостановлении производства по делу в связи с отсутствием реальной возможности участия подсудимого в судебном разбирательстве.

Накануне в Забайкальском крае были задержаны двое руководителей одного из структурных подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по подозрению в получении взяток.

Ранее сообщалось, что новосибирского «дорожного» чиновника будут судить по делу о взятке почти в 200 млн рублей.