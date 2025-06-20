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Новосибирского «дорожного» чиновника будут судить по делу о взятке в почти 200 млн рублей

Прокуратура: в Новосибирске чиновник пойдет под суд за взятку в 197 млн рублей
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Замначальника новосибирского территориального управления автодорог (ТУАД) Константина Громенко будут судить по делу о взятке в 197 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, Громенко в период с 2018 по 2024 год получил от подконтрольных ему руководителей юрлиц взятку в почти 200 млн рублей.

«‎Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за организацию обвиняемым содействия при заключении контрактов группе коммерческих организации на выгодных для них условиях, их общее покровительство, а также за осуществление беспрепятственного приема выполненных работ независимо от выявленных нарушений», — сказано в сообщении.

Преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасности по региону.

По ходатайству следователя имущество чиновника арестовали. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

18 июня Индустриальный районный суд Ижевска отправил в СИЗО замглавы регионального УФСИН Р. Газизуллина, которого обвиняют в получении взятки в виде иномарки. По версии следствия, в 2023 году глава группы компаний, работавшей с удмуртскими колониями, подарил заместителю начальника регионального ФСИН автомобиль Mazda СХ5 стоимостью 2,72 млн рублей в обмен на то, чтобы сотрудник лоббировал интересы ГК.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области у экс-главы ГИБДД изъяли имущество на 49 миллионов.

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