Пресс-секретарь «Тайгана» рассказала о героическом посетителе парка

Посетитель помог спасти пострадавшего от льва крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом в Telergram-канале «Олег Зубков человек лев» заявила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По ее словам, молодой лев не хотел нападать на человека. Он просто испугался резкого звука закрываемой двери и побежал, а Зубков оказался на его пути.

Женщина смогла отогнать льва, и в этот момент ей на помощь бросился смелый мужчина, который помог погрузить раненого Зубкова в машину. Алексагина подчеркнула, что мужчина не испугался львов и назвала его героем.

24 июня генеральный директор Большого московского цирка, известный дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что состояние Зубкова является стабильно тяжелым. Он самостоятельно общается с врачами, используя записи на листке.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло 22 июня около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Ранее лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца.