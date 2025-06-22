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Пострадавшего при нападении льва владельца парка «Тайган» подключили к ИВЛ

Владельца парка «Тайган» Зубкова подключили к аппарату ИВЛ после нападения льва

Владельца крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова после нападения хищника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказали, что животное порвало мужчине трахею. Он был весь в крови, и работники учреждения повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой.

«Голова, лицо, тело, руки были все в крови, все как мясо. Там не было ни одного живого места на нем...Он был жив, в сознании», — рассказала Mash посетительница «Тайгана».

Дрессировщик Эдгард Запашный подтвердил, что Зубкова подключили к ИВЛ. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Нападение льва произошло около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму головы и шеи. У него также повреждено легкое. После нападения мужчина смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца.

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