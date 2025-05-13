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Лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца

В Ираке лев напал на мужчину, который купил его на черном рынке
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Shutterstock

Житель Ирака пострадал после нападения льва, которого мужчина держал на своем участке. Об этом сообщает Rudaw.

Инцидент произошел в городе Куфа. Дома 50-летний местный житель завел несколько диких животных, в том числе и львов. Один из последних смог освободиться и проявил агрессию к хозяину.

Хищник искусал мужчину и съел часть его туловища. При этом зверь проявлял агрессию, поэтому прибывшие на место специалисты открыли по нему стрельбу. Спасти пострадавшего владельца животного не удалось. Что произошло с другими хищниками на участке, не уточняется.

По данным издания, в Ираке эта сфера недостаточно хорошо регулируется законом, чем пользуются браконьеры.

«Охотники и контрабандисты часто пользуются отсутствием регулирования, чтобы ловить и продавать редкие виды», – сообщается в публикации.

Как правило, на черный рынок попадают соколы, лисицы и экзотические виды.

Ранее в Индии хищник напал на 16 человек и сломал 70-летней женщине челюсть.

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