Запашный рассказал о состоянии директора парка «Тайган» Зубкова

Состояние директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, является стабильно тяжелым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого московского цирка, известный дрессировщик Эдгард Запашный.

По его словам, Зубков самостоятельно общается с врачами, используя записи на листке. В настоящее время, отметил Запашный, Зубкова готовятся переправить в клинику, расположенную в Симферополе.

23 июня ветеринарный врач сафари-парка «Тайган» заявил, что лев, напавший на Зубкова, не был агрессивным.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло 22 июня около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Ранее лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца.