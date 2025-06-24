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В России появится учебник истории Союзного государства РФ и Белоруссии

«Известия»: в 2026-2027 году выпустят учебник по истории СГ РФ и Белоруссии
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В 2026-2027 годах в школах может появиться учебник по истории Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Бюджетная заявка на финансирование создания учебника в 2026 году уже направлена в постоянный комитет Союзного государства.

«После получения положительного решения будет организована работа над пособием», — рассказали в министерстве.

В 2024 году посол РФ в Минске Борис Грызлов называл необходимым введение таких учебников для устранения разночтений в трактовке некоторых событий в истории СССР и Российской империи.

Заявление о возможном создании такой книги сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов после встречи Владимира Путина с авторами единых российских учебных пособий по истории 22 июня. На совещании присутствовали помощник главы государства Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян и сам Кравцов.

Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия разрабатывают бренд «товар Союзного государства».

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