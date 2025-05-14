Россия и Белоруссия разрабатывают совместный бренд

Россия и Белоруссия работают над созданием единого бренда «товар Союзного государства». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

По данным издания, под новым брендом планируется выпускать продукцию в сферах бытовой техники, автомобилестроения, оборонной промышленности и продовольствия. Промежуточные итоги разработки инициативы представят на ближайших межправительственных консультациях Москвы и Минска.

Как уточнил Вольвач, запуск бренда планируется начать с пилотного проекта, который охватит ограниченный перечень товаров. По его словам, инициатива направлена на дальнейшее укрепление экономической интеграции между двумя странами.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при должной работе в сфере импортозамещения и при условии развития технологического суверенитета Россия и Белоруссия могут превзойти Запад в будущем. По словам белорусского лидера, у стран есть все необходимые для этого ресурсы, включая материалы и сырье.

Ранее премьеры России и Белоруссии обсудили двухстороннее сотрудничество.