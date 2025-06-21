При атаке реактивных БПЛА на Брянскую область сгорели дома и пострадали пожарные

Богомаз: при ударе реактивных дронов в Брянской области повреждены три дома

В Брянской области из-за удара реактивных БПЛА были повреждены три дома. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Богомаз призвал жителей области соблюдать правила безопасности на фоне «подлых и бесчеловечных» действий противника.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины ранил в регионе сотрудника сельскохозяйственного предприятия «Мираторг». Атакованный завод находится в селе Крапивна Климовского района Брянской области.

Накануне российское Минобороны сообщило, что прошлой ночью был сбит 81 беспилотник над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.