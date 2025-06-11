СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на Марьино

СК России завел уголовное дело после атаки Марьино Курской области украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты, сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, расположенный в поселке Марьино», — говорится в сообщении.

Пострадали трое детей. Бабушка детей рассказала, что в момент удара они играли в комнате. Поскольку на крышу были скинуты снаряды, внутри здания обрушился потолок, он упал прямо на детей.

Как уточнял врио губернатора региона Александр Хинштейн, в Марьино также было выявлено повреждение нескольких объектов. Урон получили местный Дом культуры, здание начальной школы, три квартиры в жилом доме и санаторий «Марьино». Кроме того, ВСУ повредили один частный жилой дом и разрушили спортивный зал.

Позже сообщалось, что два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) оказались повреждены в результате очередного обстрела со стороны украинской армии.

Ранее в России вынесли приговор украинским военным за преступления в Курской области.