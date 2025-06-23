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В Домодедово стали лучше обслуживать некоторых пассажиров

В Домодедово заявили об улучшении обслуживания пассажиров задержанных рейсов
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Telegram-канал «Представитель Росавиации»

В Домодедово усилили обслуживание пассажиров задержанных рейсов на фоне закрытия воздушного пространства некоторых стран Ближнего Востока из-за эскалации конфликта между США и Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«Наземные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения своевременной подготовки к вылету задержанных рейсов — в случае их появления», — сообщила пресс-служба аэропорта.

После ударов Ирана по военным базам США ОАЭ, Бахрейн и Катар закрыли свои воздушные пространства. Небо над Ираном закрыто для полетов с 13 июня.

Позднее вечером того же дня Бахрейн и Кувейт сняли ограничения на полеты в своих воздушных пространствах.

23 июня иранская армия в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» произвела запуск шести ракет в направлении Катара и еще одной ракеты в сторону территории Ирака, где размещены военные базы США. По информации Press TV, три ракеты достигли американской авиабазы в Катаре. Иранская сторона заявила, что для осуществления атаки было использовано столько же ракет, сколько Вашингтон применил при нанесении ударов по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

Ранее в Кремле допустили, что Армения закроет воздушное пространство для России.

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