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МЧС предупредило о мощных ливнях и грозах на Кавказе

МЧС: ливни с грозами могут нарушить жизнеобеспечение трех регионов СКФО
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Depositphotos

МЧС России предупреждает о возможной угрозе нарушения жизнеобеспечения населения сразу в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) во вторник, 24 июня, в связи с прогнозируемыми ливнями и грозами. Об этом говорится на сайте ведомства.

«24 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в СКФО в республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставропольском крае», — говорится в прогнозе ведомства.

По мнению специалистов МЧС, причиной возможных чрезвычайных ситуаций в указанных регионах могут стать сильные дожди, сопровождаемые грозами и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июль начнется с той же прохлады, которая наблюдается сейчас. Это связано с приходом циклонов.

Ранее российским школьникам рассказали о погоде во время выпускных праздников.

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