В Эстонии смягчили формулировки в законе против ЭХПЦ

Эстонские власти внесли существенные поправки в законопроект, касающийся Эстонской христианской православной церкви. Документ претерпел значительные изменения перед принятием после критики со стороны президента страны Алара Кариса, сообщает РИА Новости.

Первоначальная версия законопроекта была направлена на устранение «пагубного влияния» структур, поддерживающих Россию, включая местную православную церковь Московского патриархата. Президент страны, однако, указал на серьезные противоречия между документом и конституцией Эстонии.

Первоначальный проект содержал жесткие формулировки, например, запрет религиозной организации «руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности». В итоговой версии эти формулировки были смягчены. Теперь закон гласит: «недопустимо, чтобы объединение было экономически связано с религиозным центром, представляющим нацугрозу».

В мае прошлого года эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии», который поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят признать РПЦ террористической организацией.