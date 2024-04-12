В Эстонии хотят признать РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Русскую православную церковь террористической организацией. Об этом сообщает ERR.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при этом утверждает, что ЭПЦ не находится в прямом подчинении московской патриархии и не может нести ответственность за звучащие в России высказывания по поводу происходящего на Украине.

ERR пишет, что эстонская церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения Московского патриархата.

Глава МВД считает, что у него нет другого выбора, кроме как предложить признать РПЦ террористической организацией, чтобы связи эстонской церкви и МП были разорваны.

Министр заявил, что это не повлияет на прихожан ЭПЦ, храмы не закроют, но связи с Москвой будут разорваны.

В начале февраля глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что продолжит руководить паствой даже если его депортируют из республики.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее в РПЦ назвали «плевком в душу» запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу.