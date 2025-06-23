Ветеринар рассказал о поведении льва, напавшего на директора парка «Тайган»

Лев, напавший на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем Telegram-канале.

«Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич. Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было»‎, — сказал ветеринар.

По его словам, на данный момент жизни директора ничего не угрожает. Писковой также отметил, что хищник вырос в парке.

До этого экспертная комиссия, изучившая причины нападения животного на директора парка «Тайган», пришла к выводу, что зверь повел себя, основываясь на инстинктах. Ошибку допустил сам пострадавший, который вошел в вольер ко льву.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Ранее очевидцы сняли на видео нападение льва на владельца парка «Тайган».