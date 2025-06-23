На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал о поведении льва, напавшего на директора парка «Тайган»

Ветеринар Писковой: лев, напавший на директора парка, не был агрессивным
close
«Mash на волне»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Mash на волне»

Лев, напавший на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем Telegram-канале.

«Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич. Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было»‎, — сказал ветеринар.

По его словам, на данный момент жизни директора ничего не угрожает. Писковой также отметил, что хищник вырос в парке.

До этого экспертная комиссия, изучившая причины нападения животного на директора парка «Тайган», пришла к выводу, что зверь повел себя, основываясь на инстинктах. Ошибку допустил сам пострадавший, который вошел в вольер ко льву.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Ранее очевидцы сняли на видео нападение льва на владельца парка «Тайган».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами