В России допустили, что Армения закроет воздушное пространство для России

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук допустил, что Армения может закрыть воздушное пространство для РФ. Такое мнение он высказал на бизнес-диалоге «Россия-Армения» на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и у вас выбора не будет», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что российская сторона обратила внимание на такой сценарий и проводит оценку ситуации.

Недавно министр иностранных дел Армении заявил, что республика не подавала заявку на вступление в Европейский союз (ЕС).

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС.