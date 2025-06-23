Бахрейн и Кувейт открыли воздушные пространства

Бахрейн и Кувейт сняли ограничения на полеты в своих воздушных пространствах

Власти Кувейта и Бахрейна сообщили о снятии ограничений на использование их воздушного пространства для авиаперелетов после того, как Иран нанес удары по американской базе, расположенной в Катаре. Об этом сообщают официальные агентства Кувейта KUNA и Бахрейна BNA.

«Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о полном открытии воздушного пространства Королевства Бахрейн», — сообщает бахрейнское агентство.

Аналогичное заявление было опубликовано кувейтским агентством со ссылкой на официальных лиц.

23 июня иранская армия в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» произвела запуск шести ракет в направлении Катара и еще одной ракеты в сторону территории Ирака, где размещены военные базы США. По информации Press TV, три ракеты достигли американской авиабазы в Катаре. Иранская сторона заявила, что для осуществления атаки было использовано столько же ракет, сколько Вашингтон применил при нанесении ударов по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

Ранее Трамп заявил, что ударом по американской базе в Катаре Иран «выпустил пар».