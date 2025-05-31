Кустурица представил в Париже фильм о гонениях на УПЦ

В Париже показали фильм Кустурицы о преследовании православных на Украине

В Париже в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) прошел премьерный показ фильма «Люди Христовы. Наше время» режиссера Эмира Кустурицы. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм рассказывает о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны властей, а также поднимает проблему преследования христианских общин по всему миру. Своим мнением по данной проблеме в картине делятся жители ряда стран, среди которых Россия, Великобритания, Италия, Сербия и Украина.

Премьера фильма прошла в сентябре 2024 года в Белграде, однако жители западной Европы смогли увидеть картину впервые.

По словам советника-посланника по вопросам культуры посольства РФ во Франции, руководителя РДКПЦ Анны Котловой, показ данного фильма важен для центра, поскольку данный показ является первым не только во Франции, но и в западной Европе. Она выразила надежду, что работа Кустурицы позволит приоткрыть глаза французской общественности на тяжелую правду о церковном расколе на Украине.

В конце февраля фильм Кустурицы о гонениях на православных христиан показали в Русском доме в Бейруте. Председатель Православного совета Ливана Роберт Абъяд высоко оценил картину Кустурицы, назвав фильм шедевром документального кино.

Ранее в украинском городе УПЦ лишили права на владение землей.