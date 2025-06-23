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На Украине мобилизовали священника УПЦ

На Украине сотрудники военкомата мобилизовали протоиерея Иоанна Коваля
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vadim.dombrovs.kij.515754/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Тернопольской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали протоиерея Иоанна Коваля, клирика Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение диакона Почаевского Свято-Духовского скита Вадима Домбровского.

Отмечается, что священнослужителя задержали по дороге на богослужение в воскресенье, 22 июня. Протоиерея доставили на полигон в городе Ровно.

Также в июне сообщалось, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали клирика УПЦ диакона Максима Гузенко в Ровенской области.

12 июня сотрудники ТЦК задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы УПЦ Александра Жука. Его сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. По данным СПЖ, подобные случаи не единичны, причем под мобилизацию попадают именно священники УПЦ.

Ранее настоятеля монастыря УПЦ насильно отправили в воинскую часть.

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