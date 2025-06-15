На Украине насильно мобилизовали еще одного священника УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали клирика канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источник.

«14 июня 2025 года сотрудники ТЦК задержали в Сарнах клирика Покровского кафедрального собора Сарненской епархии УПЦ диакона Максима Гузенко», — говорится в материале.

По данным СПЖ, Гузенко уже двое суток находится в ТЦК. Связи с диаконом нет, отметили журналисты.

12 июня сотрудники ТЦК задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы УПЦ Александра Жука. Его сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. По данным СПЖ, подобные случаи не единичны, причем под мобилизацию попадают именно священники УПЦ.

Ранее настоятеля монастыря УПЦ насильно отправили в воинскую часть.