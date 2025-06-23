В Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

В Тульской области неизвестные застрелили главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова (признана в РФ иностранным агентом) и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным его источников, тела с огнестрельными ранениями были найдены в автомобиле на дороге между поселками Майский и Роткинский неподалеку от города Узловая. Когда Архипова и Аксенова обнаружили, они были еще живы. Прибывшие на место происшествия врачи не сумели спасти мужчин, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

19 июня вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров был обнаружен мертвым в собственном загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Тело чиновника нашли с огнестрельным ранением, следов взлома в доме при этом не было зафиксировано. Предполагается, что смертельное ранение мужчина получил во время чистки ружья.

До этого в Канаше убили предпринимателя из Чувашии. Неизвестный пришел в его магазин с двуствольным ружьем и несколько раз выстрелил во владельца торговой точки, позволив ему перед этим сделать совместное селфи. Раненый скончался на месте. Убийца покинул место преступления до приезда сотрудников Росгвардии. По данным СК, от него могли избавиться из-за долга. Подозреваемого в преступлении задержали.

Ранее россиянин задушил возлюбленную и вместе с матерью закопал ее в поле.