Названа возможная причина убийства предпринимателя из Чувашии

Предпринимателя из Чувашии могли убить из-за долга, сообщили в СУ СК России по республике.

По предварительным данным, бизнесмен, убитый накануне в Канаше, мог задолжать своему убийце некую денежную сумму. Размер долга не уточняется. К настоящему времени подозреваемый задержан.

«Утром 3 января 2025 года он задержан по месту своего жительства в одном из сел Канашского округа. По версии следствия, причиной убийства стал денежный долг потерпевшего перед подозреваемым», — говорится в сообщении.

Днем 2 января неизвестный в новогоднем костюме пришел в магазин к Юрию Суракину с двуствольным ружьем. Он несколько раз выстрелил во владельца торговой точки, позволив ему перед этим сделать совместное селфи. Раненый скончался на месте. Убийца покинул место преступления до приезда сотрудников Росгвардии.

Ранее полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста спустя 20 лет.