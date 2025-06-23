Катар временно закрыл воздушное пространство

Власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство страны в целях безопасности. Об этом заявило катарское министерство иностранных дел в соцсети X.

«В рамках желания государства Катар обеспечить безопасность его подданных, иностранных резидентов и туристов, соответствующие службы объявили о закрытии воздушного движения в воздушном пространстве государства», — отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что эти меры приняты на фоне развития событий в ближневосточном регионе.

Накануне Государственный департамент США распространил глобальное предупреждение для американцев, находящихся за пределами страны. В заявлении подчеркивается, что конфликт между Ираном и Израилем спровоцировал масштабные сбои в транспортной инфраструктуре Ближнего Востока, включая закрытие воздушного пространства Иорданией, Ираком и Ливаном.

На фоне эскалации существенно возрос риск антиамериканских демонстраций и акций протеста в различных регионах мира, предупредил Госдеп.

Тем временем израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу на прием и отправление международных рейсов. Воздушная гавань будет работать с ограничениями. Так, не более 1 500 пассажиров одновременно могут находиться в терминале 3, откуда будут вылетать самолеты. И не более 50 человек могут зарегистрировать на каждый рейс.

Ранее пользователи Flightradar заметили рейс Дубай — Минск над Ираном.