В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:58 по московскому времени.

Аналогичные ограничения в аэропорту Волгограда вводили утром 20 июня, позже их отменили.

19 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что планируется создание отдельного класса воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), который, как предполагается, будет ограничен высотой до 150 метров, с возможностью установления маршрутов высотой до 3 километров. Полеты в новом классе «Н» будут разрешены как для БВС с массой менее 30 кг, так и для более тяжелых аппаратов. Ядров добавил, что проект постановления правительства об установлении данного класса воздушного пространства находится на завершающей стадии согласования.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.