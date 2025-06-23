Британия впервые вывезла подданных из Израиля после эскалации с Ираном

Британские власти впервые с обострения конфликта между Израилем и Ираном вывезли группу подданных Соединенного Королевства с территории еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.

«Я могу подтвердить палате [общин], что [военно-транспортный самолет] А400M королевских ВВС вывез из Тель-Авива 63 британских подданных и их иждивенцев на Кипр, откуда их доставят домой сегодня вечером», — заявил глава британского МИД.

Он добавил, что в результате ударов Ирана по Израилю пострадал один британец.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю.

Стороны продолжают обмениваться ударами.

Ранее Трамп поднял вопрос о смене власти в Иране путем народного восстания.