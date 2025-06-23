На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье эвакуировали дачный поселок из-за лесного пожара

ВСКС: в Забайкалье эвакуировали жителей поселка «Сосновый» из-за лесного пожара
close
Unsplash

Дачный поселок «Сосновый», расположенный вблизи забайкальской Атамановки, эвакуировали из-за подступающего лесного пожара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

По ее данным, добровольцы «отбивают населенный пункт от огня, работают в 3 группы». ВСКС вместе с сотрудниками МЧС и администрации эвакуировали жителей поселка «Сосновый».

Отмечается, что волонтеры продолжают помогать водителям, которые попали в пробку на участке трассы ЧитаЗабайкальск.

Сегодня в МЧС сообщили, что крупный природный пожар перешел с поселка Атамановка в Забайкальском крае на СНТ «‎Локомотив», где на данный момент никто не проживает.

21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Пожар в населенном пункте возник 20 июня и охватил площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

Ранее федеральную трассу Чита — Забайкальск перекрыли из-за сильного пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами