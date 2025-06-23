В Забайкальском крае крупный природный пожар перешел с поселка на СНТ

Крупный природный пожар перешел с поселка Атамановка в Забайкальском крае на СНТ «Локомотив». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС РФ.
«Вблизи поселка Атамановка продолжает действовать лесной пожар на общей площади 2500 гектаров. Работу огнеборцев осложняют погодные условия: в регионе продолжительное время сохраняется сухая жаркая погода и смена направления ветра с порывами до 20 метров в секунду», — сказали в ведомстве.
Огонь, как уточняется, перешел на несколько построек в СНТ. На данный момент там никто не проживает, отметили в МЧС.
21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Пожар в Атамановке возник 20 июня и занял площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.
Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.
Ранее спасатели показали кадры тушения пожара в Москве.