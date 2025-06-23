В Забайкальском крае крупный природный пожар перешел с поселка на СНТ

МЧС: в Забайкалье пожар перешел с территории поселка на СНТ

Крупный природный пожар перешел с поселка Атамановка в Забайкальском крае на СНТ «‎Локомотив». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС РФ.

«‎Вблизи поселка Атамановка продолжает действовать лесной пожар на общей площади 2500 гектаров. Работу огнеборцев осложняют погодные условия: в регионе продолжительное время сохраняется сухая жаркая погода и смена направления ветра с порывами до 20 метров в секунду», — сказали в ведомстве.

Огонь, как уточняется, перешел на несколько построек в СНТ. На данный момент там никто не проживает, отметили в МЧС.

21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Пожар в Атамановке возник 20 июня и занял площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

Ранее спасатели показали кадры тушения пожара в Москве.