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Перекрыли федеральную трассу Чита – Забайкальск

SHOT: федеральную трассу Чита – Забайкальск перекрыли из-за сильного пожара

Федеральную трассу ЧитаЗабайкальск перекрыли для проезда транспорта из-за сильного пожара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Почти две сотни человек, вертолет Ми-8, Ил-76 и два борта самолетов-амфибий Бе-200 сейчас борются с огнем. Сгорели уже несколько домов, местные массово эвакуируются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время процесс ликвидации огня усложняет сильный ветер, а дым уже дошел до Читы. Также сообщается, что леса горят возле поселка Атамановка.

На опубликованных в сети кадрах видно, что горит лес, при этом люди пытаются эвакуироваться на автомобилях.

До этого сообщалось, что на Кубани Hyundai Solaris врезался в стадо баранов. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как бараны выбегают на проезжую часть, где попадают под проезжающую иномарку. После удара несколько животных подлетают и приземляются на проезжую часть.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.

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