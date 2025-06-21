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Пожар в Забайкалье повредил несколько дач

Прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на дачи
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МЧС России

Прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в поселке Атамановка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар в Атамановке возник 20 июня и занял площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

«Представители прокуратуры оценят исполнение уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций», — сообщили в ведомстве.

В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

В конце мая стало известно, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал поставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх.

При этом синоптик Вильфанд заявил, что ситуация с пожароопасностью в Забайкалье в ближайшее время не улучшится.

Ранее спасатели показали кадры тушения пожара в Москве.

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