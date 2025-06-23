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Эксперт назвал причины нападения медведя на людей в Южно-Сахалинске

Охотник Татарников: медведи крайне редко нападают на людей
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gigello/Shutterstock/FOTODOM

Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в интервью aif.ru прокомментировал трагедию в Южно-Сахалинске, где медведь напал на людей. По его словам, чаще всего эти животные не атакуют, а, наоборот, уходят от людей.

«Может быть, кто-то в него стрелял, когда-то раньше ранили в лапу или холку, и он запомнил. Второй причиной может быть голод. Хотя сейчас лето, но зимний жир уже закончился, и может быть так, что в ареале его обитания нет пищи. И третья причина — это бешенство», — объяснил эксперт.

23 июня стало известно, что на Сахалине медведь вышел из леса и напал на четырех человек, двоих спасти не удалось.

Инцидент произошел возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Хищник вышел из леса и набросился на мужчин, стоявших неподалеку. По данным SHOT, двое погибли на месте, еще двое пострадавших госпитализированы.

Один из выживших находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, лесничие выслеживают зверя.

Ранее на Сахалине медведь прогулялся по пляжу среди отдыхающих.

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