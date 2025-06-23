На Сахалине медведь прогулялся по пляжу среди отдыхающих

Mash: на Сахалине медведь гулял по пляжу рядом с отдыхающими

В Макаровском районе Сахалинской области медведь вышел к людям и прогулялся по берегу, гоняясь за чайками. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Инцидент произошел в бухте Тихой, отдых туристов прервала встреча с медведем. Хищник спокойно прогулялся по берегу, устроил охоту на чаек и послушав шум волн, удалился. Агрессии к людям косолапый не проявлял.

По данным Mash, бухта Тихая- излюбленное место отдыха местных жителей и туристов.

До этого сообщалось, что в Волхове медведь пришел в деревню и разгромил пасеку. Дикого зверя заметили на окраине деревни. Хищник пробрался на пасеку и разорил несколько ульев. Местные власти сообщили о появлении медведя в экстренные службы. На место в ближайшее время прибудут специалисты, чтобы оценить нанесенный зверем ущерб и установить, откуда приходит хищник.

Ранее в Карелии медведь напал на женщину, гулявшую с собакой.