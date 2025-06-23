Два человека пострадали от нападения медведя на Сахалине

«АСТВ»: на Сахалине медведь напал на двух человек

В Южно-Сахалинске лесничие отлавливают медведя, который напал на двух человек в лесном массиве. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел в районе скульптуры «Три оленя», хищник напал на двух человек. По предварительной информации, один из пострадавших получил тяжелые травмы, подробности о состоянии второго неизвестны.

На месте работают экстренные службы, лесничие выслеживают зверя. Ранее небольшого медведя уже видели в этом районе.

До этого на Камчатке медведь переплыл реку и бросился к машине с людьми. Инцидент произошел в окрестностях поселка Палана. Две женщины с маленьким ребенком отдыхали на берегу реки и заметили медведя, зверь тоже заинтересовался людьми и прыгнул в воду.

Хищник за несколько минут переплыл водоем, отдыхающие успели забежать в машину и отъехать на безопасное расстояние. Медведь бросился за ними в погоню, но отстал.

Ранее в Греции медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье.