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Два человека погибли, еще двое пострадали от нападения медведя на Сахалине

SHOT: на Сахалине медведь напал на четырех человек, двое погибли
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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине медведь вышел из леса и напал на четырех человек, двоих спасти не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Хищник вышел из леса и набросился на мужчин, стоявших неподалеку. По данным SHOT, двое погибли на месте, еще двое пострадавших госпитализированы.

Один из выживших находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, лесничие выслеживают зверя. Ранее небольшого медведя уже видели в этом районе.

До этого в Пермском крае мужчина встретился с медведем и спасся, благодаря собаке. Местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с медведем. Зверь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну. Мужчина отметил, что медведь проявил нетипичное поведение и не стал атаковать.

Ранее в Карелии медведь напал на женщину, гулявшую с собакой.

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