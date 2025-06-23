Суд вынес приговор второму фигуранту дела о покушении на главу Крыма

ТАСС: второго фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам

Южный окружной военный суд вынес приговор участнику подготовки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимиру Боднарю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор требовал для Боднаря 12 лет тюрьмы.

Первую фигурантку дела о покушении на Аксенова Оксану Шевченко приговорили к 10 годам лишения свободы в мае текущего года.

В феврале 2025 года в суд поступили уголовные дела Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко, связанные с покушением на главу Крыма.

По данным следствия, Бондарь и Шевченко входили в группу, которая планировала теракт в Крыму в феврале 2022 года. Они должны были собрать информацию о передвижениях Аксенова, чтобы в последствии совершить на него покушение. Позже к ним примкнул Ананьев.

Боднарь привез из Запорожской области самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, передатчик и приемник, предназначенные для подрыва автомобиля Аксенова. Злоумышленники хранили взрывчатку в арендованном Шевченко гараже в Симферополе.

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