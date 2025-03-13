Названа дата слушания последнего из трех дел о покушении на главу Крыма

Южный окружной военный суд 8 апреля начнет рассмотрение по существу последнего из трех уголовных дел, связанных с покушением на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд поступили уголовные дела Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко, связанные с покушением на Аксенова. Первое слушание по делу Боднаря было назначено на 31 марта, а 8 апреля суд планирует начать рассмотрение дела Ананьева.

По словам собеседника ТАСС, 8 апреля в 11:00 по московскому времени начнется рассмотрение дела Шевченко.

По информации следствия, Бондарь и Шевченко входили в организованную группу, которая планировала теракт в Крыму в феврале 2022 года. Они должны были собрать информацию о передвижениях Аксенова, чтобы в последствии совершить на него покушение. Позже к ним примкнул Ананьев.

Боднарь привез из Запорожской области самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, передатчик и приемник, предназначенные для подрыва автомобиля Аксенова. Злоумышленники хранили взрывчатку в арендованном Шевченко гараже в Симферополе.

В августе 2024 года сообщалось, что жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу Крыма. В июле Аксенов заявил, что 10 задержанных за подготовку покушения ожидают приговоров.

Ранее Аксенов сообщил о смене руководства управления ФСБ в Крыму и Севастополе.