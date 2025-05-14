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Осуждена фигурантка дела о покушении на главу Крыма Аксенова

Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Аксенова осуждена на 10 лет колонии
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Depositphotos

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Оксану Шевченко, которая проходит фигуранткой по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания.

В феврале текущего года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, а также Сергея Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на главу Крыма поступили в Южный окружной военный суд.

«Суд постановил Шевченко признать виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет», — огласил приговор судья.

Следствие установило, что Шевченко и Боднарь стали частью группы, созданной по указанию Службы безопасности Украины. Обвиняемые должны были наблюдать за передвижением служебного автомобиля Аксенова в Симферополе с целью подготовки покушения.

Позже, как выяснило следствие, в группу вошел Ананьев, которого завербовали для теракта. Руководил созданием группы гражданин Украины, в отношении которого также возбудили отдельное уголовное дело.

По данным прокуратуры Крыма, радиоуправляемое взрывное устройство, а также передатчик и приемник для взрыва автомобиля Аксенова были привезены из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ России задержала троих подозреваемых.

Ранее Аксенов сообщил, что 10 задержанных за покушение ожидают приговоров.

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