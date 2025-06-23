Второму фигуранту дела о покушении на главу Крыма грозит 12 лет колонии

ТАСС: для фигуранта дела о подготовке покушения на Аксенова запросили 12 лет

Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей для Владимира Боднаря — одного из обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил ТАСС представитель Южного окружного военного суда, где проходят слушания по делу.

В феврале 2024 года в суд поступили дела против троих участников группы: Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко.

По версии следствия, организатором группы был гражданин Украины, дело которого выделено в отдельное производство. Он, предположительно, создал ячейку для подготовки теракта на территории Крыма. Боднарь и Шевченко, по данным следствия, следили за маршрутом служебного автомобиля Аксенова с помощью камеры, установленной в арендованном помещении в Симферополе. Позже к ним присоединился Ананьев.

Следователи утверждают, что Боднарь привез из Запорожской области самодельное радиоуправляемое взрывное устройство с приёмником и передатчиком. Взрывчатку участники группы спрятали в гараже, арендованном Шевченко.

Оксана Шевченко в мае уже приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее россиянку, передававшую снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене.