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В Мурманской области загорелось маломерное судно

SHOT: в Мурманской области произошел пожар на маломерном судне «Добрыня»
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Telegram-канал SHOT

В Мурманской области произошел пожар на маломерном судне «Добрыня». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, инцидент произошел в районе поселка Лиинахамари. Загоревшееся судно предназначалось для ловки трески. Предполагается, что причиной пожара стало замыкание аккумулятора.

Как пишет SHOT, судно выгорело полностью. На его борту находились два человека, оба спаслись.

10 июня МЧС России сообщало, что во Владивостоке при пожаре на рыболовном судне были спасены 24 человека. Возгорание произошло возле пирса в бухте Золотой Рог. Его площадь составила 200 квадратных метров.

Незадолго до этого SHOT сообщал, что на пляже в Геленджике загорелась яхта с туристами. По информации журналистов, в субботу, 7 июня, яхта «Баунти», на которой катали туристов, находилась у понтонного причала на пляже «Сады морей». Во время заправки на судне вспыхнуло топливо, и начался пожар.

Ранее три корабля загорелись у берегов Ирана.

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